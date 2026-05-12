Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Инструктор и ученик скрылись с места ДТП на учебной машине во Владивостоке

Во Владивостоке расследуют ДТП с участием учебного автомобиля, произошедшее около 10 мая около 17:10 в районе остановки «Клуб Флотилия Варяг», сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Автомобиль со знаком «У» врезался в ограждение: кто будет восстанавливать ущерб?

По словам очевидцев, автомобиль со знаком «У» сбил ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части. Знак учебного автомобиля незамедлительно сняли, а инструктор вызвал эвакуатор. Машину увезли с места происшествия.

Неравнодушные очевидцы вызвали наряд Госавтоинспекции, но инструктор с учеником скрылись до его приезда. Однако номера учебного транспорта и эвакуатора были предоставлены свидетелями.

Дорожно-транспортное происшествие было оформлено. Теперь местные активисты хотят выяснить, кто будет восстанавливать разрушенное ограждение. Жители микрорайона считают, что это должен сделать «нерадивый инструктор», который не успел вовремя нажать на тормоз и скрылся с места ДТП.

В 2023 году полиция Приморья зарегистрировала рост дорожно-транспортных происшествий с участием начинающих водителей. Была инициирована проверка автошкол. Национальный Автомобильный Союз предлагает разрешить самостоятельно готовиться к теоретическим экзаменам и вождению вне автошкол.

Пока в программах автошкол увеличено количество практических часов и сокращено количество изучаемой теории.