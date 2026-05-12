Инструктор и ученик скрылись с места ДТП на учебной машине во Владивостоке

Автомобиль со знаком «У» врезался в ограждение: кто будет восстанавливать ущерб?
По словам очевидцев, автомобиль со знаком «У» сбил ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части. Знак учебного автомобиля незамедлительно сняли, а инструктор вызвал эвакуатор. Машину увезли с места происшествия.
Неравнодушные очевидцы вызвали наряд Госавтоинспекции, но инструктор с учеником скрылись до его приезда. Однако номера учебного транспорта и эвакуатора были предоставлены свидетелями.
Дорожно-транспортное происшествие было оформлено. Теперь местные активисты хотят выяснить, кто будет восстанавливать разрушенное ограждение. Жители микрорайона считают, что это должен сделать «нерадивый инструктор», который не успел вовремя нажать на тормоз и скрылся с места ДТП.
В 2023 году полиция Приморья зарегистрировала рост дорожно-транспортных происшествий с участием начинающих водителей. Была инициирована проверка автошкол. Национальный Автомобильный Союз предлагает разрешить самостоятельно готовиться к теоретическим экзаменам и вождению вне автошкол.
Пока в программах автошкол увеличено количество практических часов и сокращено количество изучаемой теории.