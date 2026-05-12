Прихватил чужое: в Омске полицейские раскрыли кражу гаджета за 4500 рублей

Правоохранители опросили персонал заведения и изъяли видеозаписи с камер наблюдения, установленных в помещении. Просмотрев материал, оперативники смогли установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 20-летний местный житель, который в тот день отдыхал в кофейне в компании двух приятелей. Молодой человек был задержан, похищенный телефон у него изъяли. В ближайшее время имущество вернут законной владелице.