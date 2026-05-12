Прихватил чужое: в Омске полицейские раскрыли кражу гаджета за 4500 рублей

В полицию с заявлением о краже телефона обратилась 35-летняя омичка. Мобильный пропал из туалета кофейни на улице Лобкова. Полицейские вышли на 20-летнего подозреваемого.
В полиции женщина рассказала, что, находясь в кофейне, зашла в туалетную комнату и положила свой смартфон на полку. Выйдя из кабинки, она забыла устройство на месте, а когда спустя некоторое время вернулась, гаджета уже не было. Причиненный ущерб пострадавшая оценила в 4 500 рублей.
Правоохранители опросили персонал заведения и изъяли видеозаписи с камер наблюдения, установленных в помещении. Просмотрев материал, оперативники смогли установить личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 20-летний местный житель, который в тот день отдыхал в кофейне в компании двух приятелей. Молодой человек был задержан, похищенный телефон у него изъяли. В ближайшее время имущество вернут законной владелице.
В отношении молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Дознание продолжается.
