В Приангарье устранили аварию на водозаборе, оставившую Бодайбо без воды

ИРКУТСК, 12 мая. /ТАСС/. Коммунальная авария на водозаборной станции в Бодайбо Иркутской области, оставившая населенный пункт без воды, ликвидирована. Об этом ТАСС сообщили в администрации муниципалитета.
Коммунальщики продолжают ликвидировать последствия аварии на водозаборе на реке Витим, из-за которой Бодайбо вторые сутки остается без воды. Отключение произошло в ночь на 10 мая из-за того, что водозаборную станцию вытолкало к берегу льдами.
«Сегодня ночью запущена водозаборная станция, вода начала заполнять системы. Часть города уже с водой, еще часть ее получит», — сообщили в мэрии.
Вечером 11 мая губернатор области Игорь Кобзев сообщал, что в город из Иркутска авиацией было доставлено более пяти тонн питьевой воды. В первую очередь ее планировалось доставить в социальные учреждения, в многодетные семьи, инвалидам, пенсионерам. В Бодайбо проживает более 13 тыс. человек.