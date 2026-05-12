Полицейские задержали участников перестрелки в Новосибирской области

В Куйбышеве полицейские задержали четверых подозреваемых в хулиганстве со стрельбой. Всё началось с обычного рабочего спора: два местных предпринимателя, занимающихся пассажирскими перевозками, не поделили что-то в профессиональной сфере. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Чтобы «решить вопрос», одна из сторон позвала на помощь троих знакомых из Новосибирска. Те приехали в Куйбышев, но встреча закончилась дракой: новосибирцы применили травматическое оружие, избили оппонента и скрылись с места происшествия.
По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Вскоре всех четверых задержали — при поддержке оперативников из регионального Главка и инспекторов ДПС. Сейчас одного подозреваемого взяли под стражу, ещё одного отправили под домашний арест, остальные получили подписку о невыезде.