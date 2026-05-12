В Боготольском округе в ДТП с перевернувшимся авто пострадал ребёнок 7 лет

Семилетний ребёнок получил травмы в результате аварии с перевернувшейся машиной в Боготольском округе.
Как сообщили в полиции, ДТП произошло 11 мая на втором километре автодороги Тюхтет — Новомитрополька. Автомобиль «Лада», двигавшийся со стороны д. Ларневка в сторону с. Тюхтет, съехал с дороги в кювет и опрокинулся.
Известно, что за рулём находился 41-летний водитель.
Пострадавшего ребёнка госпитализировали. Как отметили в МВД, благодаря тому, что во время аварии малыш находился в детском автокресле, ему удалось избежать более серьёзных травм.
В результате ДТП также пострадала 41-летняя женщина, сидевшая на заднем пассажирском сидении.
«Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства», — напомнили сотрудники полиции.