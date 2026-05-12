Во Франции задержали уроженца Туниса по подозрению в подготовке теракта в Лувре

А ранее в Гамбурге полиция задержала семнадцатилетнего выходца из Сирии. Юношу подозревают в том, что он планировал совершить теракт в центральной части города. Он планировал взрыв или поджог в одном из торговых центров Гамбурга. Возможно, его целями также были отделение полиции или бар — для нападения он планировал использовать нож. Злоумышленник заранее приобрел удобрения, средство для розжига, нож и маску.