Минлес Иркутской области требует взыскать 670 тысяч за лесной пожар под Братском

IrkutskMedia, 12 мая. Министерство лесного комплекса Иркутской области обратилось в Арбитражный суд региона с иском к администрации Кузнецовского сельского поселения Братского района о взыскании более 670 тысяч рублей, потраченных на тушение лесного пожара. Поводом для обращения стало возгорание, произошедшее в апреле 2025 года в поселке Бамбуй, сообащет пресс-служба Арбитражного суда Иркутской области.
По данным министерства, пожар перешёл на земли государственного лесного фонда — Вихоревского участкового лесничества.
Во время проверки, проведённой отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Братску и Братскому району ГУ МЧС России по Иркутской области, было установлено, что территория посёлка не была отделена от лесного фонда минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. По версии истца, именно это привело к неконтролируемому распространению огня.
После проверки администрации Кузнецовского сельского поселения 20 мая 2025 года объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований противопожарного режима.
Тушением лесного пожара занималось Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов за счёт федеральных субвенций. Общая сумма затрат составила 670 206 рублей 61 копейку. В неё вошли расходы на горюче-смазочные материалы, продукты питания, оплату труда, командировочные расходы и обязательные платежи.
В министерстве считают, что в соответствии со ст. 1064 ГК РФ причинённый ущерб должен быть возмещён лицом, ответственным за возникновение последствий пожара, — администрацией сельского поселения.
Ранее иск уже направляли в Усольский районный суд Иркутской области, однако заявление вернули из-за неподсудности дела суду общей юрисдикции. Арбитражный суд Иркутской области принял заявление к производству и назначил дело к судебному разбирательству.
Напомним, Министерство лесного комплекса Иркутской области направило в суд 44 иска с требованием взыскать расходы на тушение с виновников лесных пожаров. Общая сумма исковых требований составляет 15,2 млн рублей.