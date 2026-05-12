В Новосибирской области с начала сезона потушили 29 лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона в Новосибирской области специалисты зафиксировали 29 лесных пожаров. Огонь прошел территорию площадью более 2 тысяч гектаров. Почти 1 360 гектаров из этой площади занимают леса. Все возгорания сотрудники лесной охраны ликвидировали в течение первых суток. Самые масштабные очаги инспекторы обнаружили в Куйбышевском и Северном лесничествах. Об этом сообщили в региональном Минприроды.