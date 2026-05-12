Дети устроили крупный пожар, который чуть не уничтожил село Тигиль на Камчатке

Ранее крупный пожар произошёл в жилой девятиэтажке в Грозном. После возгорания спасатели эвакуировали всех жильцов. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что пожарным удалось быстро локализовать основные очаги возгорания. Нескольких человек с отравлением угарным газом доставили в больницу. Позже прокуратура Чечни начала проверку по факту происшествия. В надзорном ведомстве заявили, что специалисты устанавливают все обстоятельства и причины пожара.