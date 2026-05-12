Дети устроили крупный пожар, который чуть не уничтожил село Тигиль на Камчатке

На Камчатке школьники устроили пожар площадью 250 квадратных метров. Видео © VK / Сергей Лебедев.
По словам главы регионального ведомства, дети подожгли сухую траву во время игры с огнём. Из-за сухой погоды пламя быстро начало распространяться.
«В Тигиле дети, играя с огнём, чуть не сожгли полсела. В этом году в Тигильском районе почти нет снега. Трава сухая как порох», — рассказал Лебедев.
Министр уточнил, что после начала пожара дети сами позвонили по номеру 112. Пожарные оперативно прибыли на место и потушили возгорание. По данным властей, виновника уже установили. Сейчас с семьёй проводят профилактическую работу. Родителям придётся отвечать за действия ребёнка.
Ранее крупный пожар произошёл в жилой девятиэтажке в Грозном. После возгорания спасатели эвакуировали всех жильцов. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что пожарным удалось быстро локализовать основные очаги возгорания. Нескольких человек с отравлением угарным газом доставили в больницу. Позже прокуратура Чечни начала проверку по факту происшествия. В надзорном ведомстве заявили, что специалисты устанавливают все обстоятельства и причины пожара.
