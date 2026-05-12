Учительница призналась в сексе с учеником прямо в классе и обещании развестись с мужем

Это уже третий резонансный случай за короткое время с участием американских учительниц. Ранее в Луизиане бывшую учительницу пятого класса Марису Ноэль, 31 год, обвинили в 25 сексуальных преступлениях против двух её бывших учеников. Расследование начал офис шерифа прихода Сент-Мартин 28 января после жалобы на «неподобающие отношения». В ходе следствия с участием Бюро расследований Луизианы и Службы внутренней безопасности выявили второго пострадавшего. 15 апреля объявили о дополнительных обвинениях. Ноэль вменяют непристойное поведение с несовершеннолетними, изнасилование первой степени, изготовление материалов сексуального насилия над детьми и другие статьи. Женщина находится в исправительном центре прихода Сент-Мартин.