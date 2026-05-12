Учительница призналась в сексе с учеником прямо в классе и обещании развестись с мужем

В штате Флорида 37-летнюю учительницу Хизер Мэшберн-Смит обвинили в незаконном сексе с 17-летним учеником. Женщина дала полные показания после предупреждения по правилам Миранды. Согласно судебным документам, Мэшберн-Смит вступала в половую связь с подростком как минимум дважды в своём классе в школе.
Переписка в мессенджере началась после того, как ученик назвал учительницу «красивой», и быстро переросла во флирт. Во время встреч она жаловалась на свой брак и говорила, что планирует оставить мужа, когда подростку исполнится 18 лет.
Подросток позже заблокировал учительницу, однако она продолжала ему писать. Хизер Мэшберн-Смит признала, что знала о его возрасте, но заявила, что он заставлял её чувствовать себя желанной.
Женщину отстранили от работы в школе. Ей предъявлено обвинение в незаконном сексре с несовершеннолетним, которое предусматривает до 30 лет лишения свободы.
Это уже третий резонансный случай за короткое время с участием американских учительниц. Ранее в Луизиане бывшую учительницу пятого класса Марису Ноэль, 31 год, обвинили в 25 сексуальных преступлениях против двух её бывших учеников. Расследование начал офис шерифа прихода Сент-Мартин 28 января после жалобы на «неподобающие отношения». В ходе следствия с участием Бюро расследований Луизианы и Службы внутренней безопасности выявили второго пострадавшего. 15 апреля объявили о дополнительных обвинениях. Ноэль вменяют непристойное поведение с несовершеннолетними, изнасилование первой степени, изготовление материалов сексуального насилия над детьми и другие статьи. Женщина находится в исправительном центре прихода Сент-Мартин.
В американском штате Аризона двух преподавательниц одной школы уличили в домогательствах к одному и тому же несовершеннолетнему ученику. В отношении 27-летней Хейли Бек и 47-летней Анджелы Бурлака собраны материалы для передачи в прокуратуру. 27-летняя учительница психологии и социологии Хейли Бек, по данным следствия, делала за подростка задания, завышала оценки, давала машину, покупала подарки, алкоголь, наркотики и заплатила более 600 долларов, называя себя «мамочкой-спонсором». На тот момент школьнику было 15−16 лет.
