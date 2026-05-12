Правоохранители принудительно взяли образцы волос и слюны у мэра Уфы Мавлиева

Сотрудники правоохранительных органов принудительно взяли образцы волос и слюны у мэра Уфы Ратмира Мавлиева, когда его освободили из изолятора и отправили под домашний арест. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщил адвокат главы города Марат Самойлов.

По его словам, после того, как Мавлиева отпустили из СИЗО, у него взяли образцы волос и слюны.

— У моего подзащитного принудительно взяли образцы биоматериалов — волос и слюны. Пояснили, что это нужно для геномного реестра правоохранителей. Это противоречит нормам Конституции и уголовного процессуального кодекса, — цитирует юриста РИА Новости.

Он добавил, что данный факт указан в жалобе в федеральные правоохранительные органы.

6 мая Ратмир Мавлиев после выхода из СИЗО поблагодарил президента РФ Владимира Путина и местных жителей. Он сказал, что в первую очередь намерен «помолиться Всевышнему», и выразил благодарность главе стране за возможность «защищать себя» в России.

Главу Уфы задержали в конце апреля и отправили в СИЗО по делу о взятках и превышении должностных полномочий. Подозрения возникли в связи с незаконным отчуждением земельного участка площадью более 1300 квадратных метров на территории санатория «Радуга». Сам Мавлиев говорил, что дело против него сфабриковано, а его имущество приобретено на личные доходы. «Вечерняя Москва» узнала детали биографии мэра Уфы.