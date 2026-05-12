Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прошло 40 дней: сестра пропавшего Героя России Асылханова сказала о поисках

Участник СВО, Герой России Алексей Асылханов пропал ровно 40 дней назад. 3 апреля он ушел на работу, но домой не вернулся. Как продвигаются поиски, рассказала сестра пропавшего, Рената Асылханова.

Источник: Аргументы и факты

40 дней назад 23-летний участник СВО, Герой России Алексей Асылханов предупредил супругу, что идет на работу. Больше его никто не видел. О том, как продвигаются поиски, рассказала aif.ru сестра пропавшего, Рената Асылханова.

Девушка очень тяжело переживает произошедшее. Для нее Алексей — самый лучший старший брат. По словам Ренаты, он всегда был добрым и отзывчивым, не имел врагов и недоброжелателей.

«До сих пор никаких новостей о брате», — сказала она.

Рената добавила, что она и мама не верят никаким версиям, ожидая только официальную информацию от полиции.

По обнародованным в СМИ данным, Алексея Асылханова зафиксировали камеры наружного наблюдения, когда он сел в автомобиль, который остановился рядом с ним. По полученным кадрам установить марку и номер автомобиля не удалось.

Алексей Асылханов в ходе участия в СВО уничтожил 15 танков и 50 бронемашин. Он удостоен высшей награды России, медали «Золотая Звезда». Мужчина потерял ногу после второго ранения и был демобилизован. Вернувшись в Юргу, он устроился в техникум агротехнологий и сервиса педагогом дополнительного образования.