Прошло 40 дней: сестра пропавшего Героя России Асылханова сказала о поисках

40 дней назад 23-летний участник СВО, Герой России Алексей Асылханов предупредил супругу, что идет на работу. Больше его никто не видел. О том, как продвигаются поиски, рассказала aif.ru сестра пропавшего, Рената Асылханова.
Девушка очень тяжело переживает произошедшее. Для нее Алексей — самый лучший старший брат. По словам Ренаты, он всегда был добрым и отзывчивым, не имел врагов и недоброжелателей.
«До сих пор никаких новостей о брате», — сказала она.
Рената добавила, что она и мама не верят никаким версиям, ожидая только официальную информацию от полиции.
По обнародованным в СМИ данным, Алексея Асылханова зафиксировали камеры наружного наблюдения, когда он сел в автомобиль, который остановился рядом с ним. По полученным кадрам установить марку и номер автомобиля не удалось.
Алексей Асылханов в ходе участия в СВО уничтожил 15 танков и 50 бронемашин. Он удостоен высшей награды России, медали «Золотая Звезда». Мужчина потерял ногу после второго ранения и был демобилизован. Вернувшись в Юргу, он устроился в техникум агротехнологий и сервиса педагогом дополнительного образования.