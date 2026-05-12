Фигурант дела об утилизации отходов в в/ч заключил сделку со следствием

В конце апреля сообщалось, что по аналогичным обвинениям в превышении должностных полномочий и получении взятки в СИЗО был отправлен межрайонный природоохранный прокурор Ленинградской области Артем Зобов. По данным Следственного комитета РФ, в 2024—2025 годах он получил от представителей коммерческих организаций взятки в общей сумме свыше 6 млн рублей за утилизацию отходов на территории воинской части, расположенной в Ленинградской области. Кроме того, он гарантировал взяткодателям непроведение в их отношении прокурорских проверок и непривлечение к ответственности за нарушение экологического законодательства. Преступные действия Зобова повлекли существенное нарушение интересов государства в области охраны окружающей среды, а также причинение Минобороны России ущерба в особо крупном размере.