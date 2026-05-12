Фигурант дела об утилизации отходов в в/ч заключил сделку со следствием

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Бывший командир одной из воинских частей в Ленинградской области полковник Данис Таиров, который обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки в размере 1,5 млн рублей за нелегальную утилизацию отходов на территории его подразделения, полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«С Данисом Наильевичем Таировым, обвиняемым в превышении должностных полномочий и получении взятки в размере 1,5 млн рублей (п. “в”, “е” ч. 3 ст. 286 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Фигурант полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, в ближайшее время материалы уголовного дела в отношении Таирова будут выделены в отдельное производство.
В конце апреля сообщалось, что по аналогичным обвинениям в превышении должностных полномочий и получении взятки в СИЗО был отправлен межрайонный природоохранный прокурор Ленинградской области Артем Зобов. По данным Следственного комитета РФ, в 2024—2025 годах он получил от представителей коммерческих организаций взятки в общей сумме свыше 6 млн рублей за утилизацию отходов на территории воинской части, расположенной в Ленинградской области. Кроме того, он гарантировал взяткодателям непроведение в их отношении прокурорских проверок и непривлечение к ответственности за нарушение экологического законодательства. Преступные действия Зобова повлекли существенное нарушение интересов государства в области охраны окружающей среды, а также причинение Минобороны России ущерба в особо крупном размере.
Кроме того, в СИЗО в конце декабря прошлого года по этому делу был отправлен заместитель военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона подполковник юстиции Ильшат Купкенов. Ему было предъявлено обвинение в превышении полномочий из корыстной заинтересованности и получении взятки в особо крупном размере.
Фигурантами уголовного дела стали также гендиректор ООО «Арди» Дмитрий Бастраков, глава ООО «Технопарк» Павел Стрюков, директор ООО «Эдельвейс» Алексей Мытарев и еще около 10 бизнесменов. В их отношении также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.