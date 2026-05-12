Житель Приморья сжёг балкон бывшей пассии и получил 5 лет колонии строгого режима

Ранее судимый мужчина сначала угрожал ножницами, потом поджёг вещи.

Источник: PrimaMedia.ru

Суд Хорольского района вынес приговор 45-летнему жителю посёлка Ярославский, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности. Мужчина признан виновным в угрозе убийством и умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

«Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в январе 2025 года обвиняемый в ходе бытового конфликта с женщиной, с которой состоял в романтических отношениях, нанёс ей телесные повреждения и с использованием ножниц высказал угрозу убийством.

Житель Приморья поджёг балкон бывшей сожительницы из ревности.

Хулиганский поступок стоил мужчине свободы.

Спустя месяц, в феврале 2025 года, в состоянии ревности он проник на балкон её квартиры на первом этаже и поджёг личные вещи. В результате ущерб имуществу составил более 45 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Напомним, полицейские Уссурийска задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге автомобиля своей тёщи.