Житель Приморья сжёг балкон бывшей пассии и получил 5 лет колонии строгого режима

Суд Хорольского района вынес приговор 45-летнему жителю посёлка Ярославский, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности. Мужчина признан виновным в угрозе убийством и умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.
«Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в январе 2025 года обвиняемый в ходе бытового конфликта с женщиной, с которой состоял в романтических отношениях, нанёс ей телесные повреждения и с использованием ножниц высказал угрозу убийством.
Житель Приморья поджёг балкон бывшей сожительницы из ревности.
Хулиганский поступок стоил мужчине свободы.
Спустя месяц, в феврале 2025 года, в состоянии ревности он проник на балкон её квартиры на первом этаже и поджёг личные вещи. В результате ущерб имуществу составил более 45 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.
