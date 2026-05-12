Война воровских кланов России и Грузии закончилась арестами и убийствами

Главный вор Грузии Тариэл Ониани много лет считался одной из самых влиятельных фигур преступного мира. Его люди контролировали бизнес в нескольких странах, а решения Таро признавали далеко за пределами Кавказа. Но попытка оспорить влияние Япончика и Деда Хасана обернулась затяжной войной, серией громких разборок и тюремным сроком. Конфликт, начавшийся с борьбы за статус и деньги, закончился убийствами, арестами и распадом прежнего баланса в криминальной среде.