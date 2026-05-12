В Омске поздним вечером сошла с рельсов цистерна

По данным пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, на участке железнодорожного полотна в границах Омской области поздним вечером понедельника, 11 мая 2026 года, зафиксирован инцидент. По официальным сведениям, имел место сход одной из цистерн грузового состава.
«11 мая в 19:53 (мск) на участке Любинская — Драгунская Западно-Сибирской железной дороги произошел сход порожней цистерны в составе грузового поезда», — указано в официальном сообщении.
Обозначено, что к ликвидации последствий случившегося привлекался восстановительный поезд. Работы завершились примерно через три часа после происшествия — в 23:05 по московскому времени. Отмечается, что пострадавших при сходе цистерны не оказалось, задержки других поездов также не фиксировалось. В причинах случившегося должны разобраться специалисты контролирующих органов.
