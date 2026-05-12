Житель Новосибирской области купил права за 81 тысячу и попал под суд

Житель Новосибирской области предстанет перед судом за покупку и использование фальшивого водительского удостоверения. 43-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Источник: Сиб.фм

Как выяснили правоохранители, сибиряк решил обойти официальную процедуру получения прав, не желая тратить время на обучение в автошколе и сдачу экзаменов. В интернете он нашёл объявление о продаже водительских удостоверений, связался с неустановленным лицом и сообщил ему свои персональные данные. За изготовление поддельного документа с открытыми категориями «В», «В1» и «М» мужчина заплатил 81 тысячу рублей.

Во время одной из поездок его остановил инспектор ДПС в Кочковском районе. На требование предъявить документы мужчина показал поддельное водительское удостоверение.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину. В настоящее время уголовное дело направлено в Ордынский районный суд для рассмотрения.