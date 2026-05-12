Новосибирец устроил погром в поселке Березки

В селе Новолуговое в поселке Березки 9 мая произошел инцидент с порчей имущества. По словам очевидцев, мужчина вел себя крайне агрессивно и, предположительно, находился в состоянии опьянения. Он беспрепятственно разбивал двери, автомобили, повреждал деревья и общее имущество жителей. Об этом сообщили очевидцы в канале «АСТ-54» в МАКС.
— Мне страшно жить в таком поселке, где мужчина может просто ходить и внаглую разбивать чужое имущество. А что было бы, если бы он проник к кому-то в квартиру? Страшно даже представить, — рассказала одна из жительниц.
Местные жители вызвали на место полицию. КП-Новосибирск обратился за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области.