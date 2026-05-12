Дым на юг Хабаровского края принесло ветром от пожаров в Еврейской автономии

ХАБАРОВСК, 12 мая. /ТАСС/. Причиной сильного задымления на юге Хабаровского края стали возгорания в соседней Еврейской автономной области. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.
«Дым в основном переносит западным ветром с территории Еврейской автономии. Там находится большинство очагов», — сказали в гидрометцентре.
Хабаровск окутало плотным дымом от пожаров. Видимость значительно снизилась, ощущается запах гари, в воздухе летает пепел. Видимость сильно ухудшилась и на дорогах регионального и федерального значения в Хабаровском крае. В Госавтоинспекции региона призвали соблюдать осторожность при движении, а министерство здравоохранения края распространило свои рекомендации из-за дыма. Задымление в Хабаровске отмечалось все праздничные дни. Горело в том числе на островной территории краевого центра. Столбы дыма и всполохи пламени хорошо просматривались с города. Возгорания тушили, в настоящее время на островах очагов нет, уточнили ТАСС в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«Ситуация с задымлением может улучшиться завтра. Сейчас ветер меняет свое направление на северо-восточное, в течение дня возможны кратковременные дожди», — уточнили в гидрометцентре.
Дым, по данным управления, отмечается также на станциях в поселениях Лермонтовка, Елабуга, Троицкое по югу региона. Помимо этого, задымление фиксируется в поселке Чегдомыне в Верхнебуреинском районе в центральной части края. Пожары есть и по территории Хабаровского края. Так, по информации министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона, на 12 мая по территории зарегистрировано 17 пожаров на общей площади 3 802 га.