Дым на юг Хабаровского края принесло ветром от пожаров в Еврейской автономии

Хабаровск окутало плотным дымом от пожаров. Видимость значительно снизилась, ощущается запах гари, в воздухе летает пепел. Видимость сильно ухудшилась и на дорогах регионального и федерального значения в Хабаровском крае. В Госавтоинспекции региона призвали соблюдать осторожность при движении, а министерство здравоохранения края распространило свои рекомендации из-за дыма. Задымление в Хабаровске отмечалось все праздничные дни. Горело в том числе на островной территории краевого центра. Столбы дыма и всполохи пламени хорошо просматривались с города. Возгорания тушили, в настоящее время на островах очагов нет, уточнили ТАСС в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.