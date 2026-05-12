«Смотрящего» за Арсеньевым приговорили к 12 годам строгого режима

Приморский краевой суд вынес приговор неформальному лидеру преступной группировки — «положенцу» города Арсеньев. В 2021—2022 годах мужчина руководил организованным сообществом, чьи участники под угрозой и с применением насилия совершили семь вымогательств, а также самоуправство, попытавшись в обход закона взыскать долг в пользу третьего лица, сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
«Приморским краевым судом подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 3 ст. 163 (7 эпизодов), ст. 210.1, ч. 2 ст. 330 УК РФ, с назначением окончательного наказания в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 1 000 000 рублей, с ограничением свободы на 1 год», — говорится в сообщении.
Жертвами преступной группы становились жители Арсеньева. Вымогательства совершались под надуманными предлогами — с угрозами физической расправы и реальным применением насилия. Кроме того, фигуранты занимались самоуправством: требовали компенсацию ущерба в пользу другого человека, игнорируя установленный законом порядок.
Вторая фигурантка дела — женщина, которая входила в ту же организованную группу и лично совершила вымогательство у одной из потерпевших. Суд признал ее виновной по пункту «а» части 3 статьи 163 УК РФ и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако, согласно части 1 статьи 82 УК РФ, отбывание наказания отсрочено до достижения ее малолетним сыном 14-летнего возраста. Приговор еще не вступил в законную силу.
Суд частично изменил приговор главе ОПГ из Приморья Антону Семикину.
С него сняли обвинение в незаконном предпринимательстве, но оставили 15 лет строгого режима за подпольный банкинг и мошенничество.
Напомним, что недавно судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда изменила приговор Антону Семикину, признанному виновным в создании преступного сообщества и масштабных финансовых махинациях. Апелляция исключила из обвинения статью о незаконном предпринимательстве, окончательное наказание составило 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу 4 мая 2026 года.