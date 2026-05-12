«Смотрящего» за Арсеньевым приговорили к 12 годам строгого режима

Вторая фигурантка дела — женщина, которая входила в ту же организованную группу и лично совершила вымогательство у одной из потерпевших. Суд признал ее виновной по пункту «а» части 3 статьи 163 УК РФ и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако, согласно части 1 статьи 82 УК РФ, отбывание наказания отсрочено до достижения ее малолетним сыном 14-летнего возраста. Приговор еще не вступил в законную силу.