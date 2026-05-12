Разлив нефти ликвидируют на Сахалине

Разлив нефти произошел в поселке Катангли на севере Сахалинской области, сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram. По предварительным данным Независимой нефтегазовой компании (ННК), инцидент вызван естественным выходом нефтепродуктов на поверхность земли.

Специалисты ННК уже приступили к очистке территории. 12 мая на место происшествия прибудут эксперты Росприроднадзора для определения точных причин случившегося и оценки нанесенного экологии ущерба.

По словам региональных властей, ситуация находится под полным контролем. В случае необходимости правительство Сахалинской области готово предоставить дополнительные спецсредства и технику из областного резерва для устранения последствий разлива.