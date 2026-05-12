В Нижнем Тагиле поймали женщину, которая «сняла порчу» с 95-летней пенсионерки

После завершения «ритуала» женщина отдала деньги обратно пенсионерке, которые та вернула в сервант. Незнакомка сказала ей, что его нельзя открывать в течение 9 дней и ушла. Однако пожилая женщина все же решила проверить сервант и обнаружила, что в нем не хватает 95 тысяч рублей. Тогда она и поняла, что стала жертвой мошенничества.