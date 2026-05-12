Суд дал 10 лет пешеходу, убившему на ходу водителя в Красноярском крае

Суд вынес приговор по уголовному делу жителя Сосновоборска — горожанину инкриминировали причинение тяжкого вреда здоровью человека, ставшее причиной его смерти, сообщили в прокуратуре Красноярского края. Инцидент произошел на дороге при не вполне обычных обстооятельствах.
Правоохранители выяснили, что в июне прошлого года 33-летний горожанин переходил дорогу на красный сигнал светофора, в то время как водитель, ехавший на зеленый свет, не пропустил пешехода-нарушителя. Тот затаил обиду.
Чуть позже в тот же вечер на другом перекрестке обиженный пешеход снова увидел машину с водителем, который ранее не уступил ему дорогу. Подойдя к автомобилю, горожанин начал бить находившегося за рулем человека по лицу и по шее.
Пытаясь спастись, водитель нажал на газ, машина резко тронулась, а пешеход некоторое время бежал за ней, удерживая жертву за одежду. «От тупой травмы шеи у водителя рефлекторно остановилось сердце, он скончался за рулем», — рассказали в прокуратуре.
Также выяснилось, что несколькими месяцами ранее агрессивный горожанин повредил машину такси после конфликта с водителем. Ущерб превысил 85 тысяч рублей.
Суд приговорил фигуранта к 10 годам и 40 дням колонии строгого режима.