Мэра Уфы отпустили из-под стражи из-за существенного нарушения закона

Ранее стало известно, что у мэра Уфы Ратмира Мавлиева принудительно взяли образцы волос и слюны. Процедура прошла после того, как градоначальника освободили из изолятора и отправили под домашний арест до 28 июня. Ему запрещено пользоваться телефоном, интернетом и общаться со свидетелями. По словам защитника, силовики пояснили, что биоматериалы нужны для геномного реестра правоохранителей.