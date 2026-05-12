В Новосибирской области остаются подтопленными более 50 дачных участков

НОВОСИБИРСК, 12 мая. /ТАСС/. В Новосибирской области 1 жилой, 8 дачных домов и 51 дачный участок остаются подтопленными. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил начальник областного главка МЧС России Виктор Орлов.
«На сегодняшний день на территории восьми населенных пунктов и девяти СНТ остаются подтопленными 1 жилой дом, 8 дачных домов, 51 дачный участок», — сказал он, уточнив, что движение автотранспорта ограничено на участках дорог в шести муниципальных образованиях.
По данным МЧС, за неделю от воды освободились один приусадебный и 48 дачных участков. Подъем воды до близкой к опасной отметке прогнозируется 9−12 мая на реке Омь в Куйбышевском районе, сообщается на сайте главка. «Возможно затопление прибрежных районов в Куйбышеве и селах Абрамово и Помельцево», — отмечается в сообщении.