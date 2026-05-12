Сторож стоянки в Хабаровске угнал машину клиентки, попал в ДТП и скрылся

Поездка закончилась быстро и предсказуемо. Во дворе дома на улице Трехгорной мужчина повредил припаркованную машину, после чего скрылся с места ДТП. Но очевидцы запомнили госномер и сообщили в Госавтоинспекцию. По цепочке информация дошла до владелицы, которая, вероятно, в тот момент и узнала, что ее автомобиль ведет собственную жизнь. Сотрудники уголовного розыска совместно с экипажем ДПС задержали угонщика.