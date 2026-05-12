Сторож стоянки в Хабаровске угнал машину клиентки, попал в ДТП и скрылся

В Краснофлотском районе Хабаровска 29-летний мужчина, неофициально работавший сторожем и живший прямо на автостоянке, решил, что чужая иномарка — это почти своя. Мужчина угнал транспортное средство, попал в ДТП и сбежал, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.
Пока владелица из поселка Солнечный занималась перерегистрацией доставшегося после раздела бизнеса автомобиля, она оставила его на охраняемой парковке и передала дубликаты ключей сотруднику стоянки. Вечером того же дня сторож без спроса сел за руль и поехал за приятельницей.
Поездка закончилась быстро и предсказуемо. Во дворе дома на улице Трехгорной мужчина повредил припаркованную машину, после чего скрылся с места ДТП. Но очевидцы запомнили госномер и сообщили в Госавтоинспекцию. По цепочке информация дошла до владелицы, которая, вероятно, в тот момент и узнала, что ее автомобиль ведет собственную жизнь. Сотрудники уголовного розыска совместно с экипажем ДПС задержали угонщика.
При проверке личности вскрылся целый букет. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, отбывал срок в колонии, а водительского удостоверения не получал никогда. На предложение пройти медосвидетельствование на алкоголь ответил отказом, за что тут же получил десять суток административного ареста.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, и с учетом предыдущих судимостей подсудимому вряд ли стоит рассчитывать на снисхождение. Меру пресечения изберут сразу после того, как он отбудет административный арест.