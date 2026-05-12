На Дону объявили беспилотную опасность ранним утром 12 мая

В Ростовской области объявлена беспилотная опасность ранним утром 12 мая. Об этом стало известно из официального приложения МЧС России.
Жителям региона рекомендуют немедленно укрыться: покинуть улицы, зайти в помещения и держаться подальше от окон.
Напомним, по данным губернатора Дона Юрия Слюсаря, дежурные силы ПВО уничтожили БПЛА ВСУ в Миллеровском районе. Это произошло в ночь на 12 мая. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
