Пожар на полигоне ТБО под Елабугой тушили с помощью самосвалов и бульдозеров

На Малореченском полигоне ТБО в Елабужском районе произошло возгорание. К счастью, огонь не распространяется, и пожарные машины не понадобились — горит не сам мусор, а происходит его тление в глубине.
По данным экстренных служб, площадь тления составляет 250 квадратных метров. Угрозы соседним постройкам и лесу нет, ситуация полностью контролируема. Главная задача — перекрыть кислород к очагу, так как пламени как такового нет, а тлеющий мусор не тушат водой.
Собственник полигона оперативно приступил к решению проблемы — на место направили технику. Организована отсыпка 6 тысяч кубов инертного грунта, который сверху накроет тлеющий слой и прекратит доступ воздуха. В операции задействованы 4 самосвала, 1 погрузчик, 3 бульдозера и 1 экскаватор.
Ситуация находится на контроле у профильных служб. Жителям окрестных деревень ничего не угрожает.