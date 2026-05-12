Силы ПВО уничтожили 27 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 27 украинских дронов над российскими регионами. Об этом во вторник, 12 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве отчитались, что за ночь беспилотники уничтожили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.
— В течение прошедшей ночи 12 мая текущего года в период с 0:00 мск до 7:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, — цитирует заявление МО РФ ТАСС.
Ранее украинский БПЛА нанес удар по одному из промышленных предприятий в Пермском крае, в результате атаки никто не пострадал. В связи с произошедшим губернатор региона Дмитрий Махонин призвал местных жителей отправляться в укрытие при включении локальных систем оповещения.
Украинская армия также атаковала регион 29 апреля — тогда после удара на одном из местных заводов начался мощный пожар. Горожане жаловались на клубы черного дыма, которые заволокли небо, а также на «нефтяной дождь» вроде того, который прошел в Туапсе.