Слюсарь: Один дрон ВСУ уничтожен ночью в Ростовской области

Силы ПВО в ночь на вторник отразили атаку ВСУ на Ростовскую область, сбив один БПЛА. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что украинский дрон был уничтожен в Миллеровском районе.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал губернатор на платформе «Макс».
Жителей предупредили, что утром 12 мая беспилотная опасность в регионе сохраняется.
