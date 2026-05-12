Ушел в семинарию: в Самаре начался суд над директором школы из-за хищения почти миллиона

Напомним, по версии следствия, директор школы, используя служебные полномочия, дал указания вносить в кадровую и финансовую документацию ложные сведения. Данные касались якобы трудоустроенных в школу людей. На самом же деле, как предполагает следствие, эти «сотрудники» в образовательном учреждении не работали (правда, зарплату им исправно начисляли), а 900 тыс. рублей, согласно оперативным данным, «утекли» в карман директора. Интересно, что сам мужчина в чате департамента образования после возбуждения уголовных дел сообщил, что он стал студентом Духовной семинарии.