Ушел в семинарию: в Самаре начался суд над директором школы из-за хищения почти миллиона

Судья Кировского района Самары Сергей Драгунов начал рассматривать уголовное дело в отношении Леонида Радаева. Последний трудился директором школы № 34 в Самаре и покинул должность, опубликовав напоследок стихотворение «Грешу и каюсь».

Судя по картотеке суда, рассматривать уголовное дело о «недетских махинациях» в школе суд начал в апреле и следующее заседание состоится 13 мая. Теперь уже бывшего директора обвинили в 12 эпизодах крупного мошенничества (ч.3 ст. 159). Санкция статьи предусматривает реальное лишение свободы.

Напомним, по версии следствия, директор школы, используя служебные полномочия, дал указания вносить в кадровую и финансовую документацию ложные сведения. Данные касались якобы трудоустроенных в школу людей. На самом же деле, как предполагает следствие, эти «сотрудники» в образовательном учреждении не работали (правда, зарплату им исправно начисляли), а 900 тыс. рублей, согласно оперативным данным, «утекли» в карман директора. Интересно, что сам мужчина в чате департамента образования после возбуждения уголовных дел сообщил, что он стал студентом Духовной семинарии.

«Позади четыре экзаменационных испытания: древнеславянский язык и основы богослужения, закон божий, сочинение (не писал с прошлого века), история Отечества. Слава Богу, что впереди будет новая жизнь благодатного служения!» — писал Радаев.

Далее он привел стихотворение «Грешу и каюсь». Леонида Радаева уволили из школы в связи с утратой доверия.