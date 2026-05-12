За сутки в Ростовской области зафиксировано более 850 нарушений ПДД

За сутки 10 мая в Ростовской области выявили 855 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления Госавтоинспекции по региону.
Среди нарушителей 17 водителей в состоянии опьянения и ещё 19 человек, отказавшихся пройти медосвидетельствование. Права управления не имели 38 автомобилистов, на них также составлены протоколы.
Большинство нарушений связаны с чрезмерной тонировкой стёкол (155). На втором месте — нарушения при перевозке детей: 49 водителей игнорировали требование использовать детские кресла.
Ещё 13 водителей оштрафуют за разговоры по телефону за рулём, 26 владельцев мототранспорта — за нарушения ПДД на мотоциклах и скутерах.