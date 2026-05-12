Полиция вернула автолюбителю похищенное из машины оборудование стоимостью 60 тысяч рублей

Сотрудники полиции раскрыли по горячим следам хищение музыкального оборудования из автомобиля. Преступление было совершено около деревни Рыхловка Пильнинского округа, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
25-летний владелец авто припарковал машину на обочине, а на следующее утро обнаружил, что из транспортного средства неизвестные похитили магнитолу, сабвуфер, динамики, усилители аудиосистемы и комплект шрусов. Стоимость оборудования составила около 60 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили подозреваемых: ими оказались двое местных жителей 18-ти и 20-ти лет, которые собирались продать похищенное. Возбуждено уголовное дело.