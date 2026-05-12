Полиция вернула автолюбителю похищенное из машины оборудование стоимостью 60 тысяч рублей

Возле Пильны двое приятелей украли из автомобиля магнитолу, сабвуфер и динамики.

Сотрудники полиции раскрыли по горячим следам хищение музыкального оборудования из автомобиля. Преступление было совершено около деревни Рыхловка Пильнинского округа, сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

25-летний владелец авто припарковал машину на обочине, а на следующее утро обнаружил, что из транспортного средства неизвестные похитили магнитолу, сабвуфер, динамики, усилители аудиосистемы и комплект шрусов. Стоимость оборудования составила около 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемых: ими оказались двое местных жителей 18-ти и 20-ти лет, которые собирались продать похищенное. Возбуждено уголовное дело.