Российские силы ПВО уничтожили за ночь 12 мая 27 дронов ВСУ над регионами страны

Вместе с тем, Германия начала повышать ставки в конфликте с Россией. 11 мая в Киев приехал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, ознаменовав тем самым новый виток эскалации. Германия и Украина будут вместе разрабатывать дальнобойные дроны.