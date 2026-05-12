Российские силы ПВО уничтожили за ночь 12 мая 27 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 12 мая перехватили 27 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
Напомним, несмотря на то, что, после объявленного Москвой перемирия с 8 по 10 мая, идею прекращения огня поддержал и озвучил Дональд Трамп, Киев продолжал запускать дроны по российский территории.
Также в российском оборонном ведомстве отметили, что за неделю с 4 по 10 мая силами ПВО за неделю над Россией уничтожено 3566 украинских БПЛА.
Вместе с тем, Германия начала повышать ставки в конфликте с Россией. 11 мая в Киев приехал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, ознаменовав тем самым новый виток эскалации. Германия и Украина будут вместе разрабатывать дальнобойные дроны.