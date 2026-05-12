В Сочи потушили пожар в двух домах на площади 200 кв. метров

Пожарные добирались пешком к месту возгорания двух домов в Сочи из-за аварийного моста.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи потушили пожар в двух домах на площади 200 кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

Возгорание произошло в СНТ «Горный сад» вечером 11 мая. В 22:57 к месту вызова направили подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

По словам местных жителей, спасатели не могли проехать к месту возгорания из-за аварийного моста с ограничителем высоты.

«Пожарные машины действительно не могли проехать, поэтому огнеборцы добирались в пешем порядке вместе с пожарно-техническим вооружением, прокладывали магистральную линию из рукавов до автоцистерн и ближайших водоисточников — пожарных гидрантов», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Всего возгорание тушили 14 человек. В 00:20 пожар удалось локализовать. В 00:49 ликвидировано открытое горение, а в 01:08 — последствия пожара.

В результате пожара никто не пострадал.

