«В течение прошедшей ночи 12 мая в период с 00.00 мск до 07.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
ПВО сбила 27 дронов в трех областях России
