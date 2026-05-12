Фиктивные студенты и квартиры в Дубае: детали громкого дела в Шымкенте

По данным Агентства по финансовому мониторингу, через систему фиктивного обучения в двух колледжах могли быть незаконно выведены более 1,3 миллиарда тенге.
Следствие считает, что на протяжении пяти лет в учебных заведениях существовала отлаженная схема с «мертвыми душами» — граждан зачисляли в колледжи лишь формально, тогда как фактически они никогда не посещали занятия.
Речь идет о ТОО «Южно-Казахстанский высший медицинский колледж» и ТОО «Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж». По версии следствия, организатором схемы выступила учредитель этих организаций, а в реализации участвовали руководители колледжей, бухгалтеры и другие аффилированные лица.
Как работала схема.
По информации АФМ, фиктивных студентов оформляли под государственный образовательный заказ и программы переподготовки кадров. Это позволяло получать бюджетное финансирование за людей, которые на деле не обучались.
Следователи установили, что схема включала:
фиктивные приказы о зачислении; поддельные документы о трудоустройстве; использование электронных цифровых подписей; составление номинальных актов выполненных работ.
Кроме того, часть студентов платного отделения медицинского колледжа неожиданно «переводилась» в категорию обучающихся за счет государства.
Особое внимание следствия привлек второй колледж — Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый. Как выяснилось, учебное заведение фактически не функционировало и, по версии правоохранителей, использовалось исключительно как формальная структура для освоения бюджетных средств.
Руководила схемой из колонии.
Одной из самых резонансных деталей дела стало то, что предполагаемый организатор схемы последние три года находилась в местах лишения свободы за ранее совершенное хищение.
Несмотря на это, как утверждают следователи, она продолжала координировать незаконную деятельность прямо из колонии.
Арестованы дома, квартиры и имущество в Дубае.
В рамках расследования подозреваемые частично возместили ущерб — добровольно возвращено 65 миллионов тенге.
С санкции суда наложен арест на имущество фигурантов:
три квартиры, включая недвижимость в Дубае; три жилых дома; три автомобиля.
В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело уже направлено в суд.
«Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит».