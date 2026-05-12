12 и 13 мая в школьники Липецка будут учиться в дистанционном режиме

Власти Липецкой области перевели школьников областной столицы на дистанционный режим обучения во вторник и среду, 12 и 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона на странице во «ВКонтакте».
Причина перевода — соблюдение мер безопасности в связи с возможными провокациями.
В школах Липецка уроков проводить не будут. Однако для учеников начальных классов и воспитанников детских садов организуют дежурные классы и группы.
Накануне сообщалось, что ВСУ продолжают наносить удары по приграничью РФ. За сутки 11 мая пострадали шесть жителей Белгородчины.
Позже власти региона сообщили, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область один человек погиб и трое получили ранения.