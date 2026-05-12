Глава ВОЗ рассказал о нервном срыве у части пассажиров круиза MV Hondius

А ранее в Нидерландах 12 сотрудников университетского медцентра Радбауд были отправлены в шестинедельный карантин из-за нарушений правил безопасности при контакте с пациентом, у которого выявили хантавирус. Меры приняли для профилактики, так как при лечении пациента не полностью соблюли действующие протоколы. Кровь, из-за особенностей вируса, должна была проходить более строгую обработку. Позже выяснилось, что мочу пациента утилизировали не по последним международным стандартам.