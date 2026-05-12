Телефонные мошенники обманули на 600 тысяч рублей доверчивого омича

На звонок с неизвестного номера ответил 35-летний житель Кировского округа. Звонивший под убедительным обманным предлогом заставил омича продиктовать ему код из смс-сообщения. После чего мужчину стали «обрабатывать» по телефону разные собеседники, представлявшиеся сотрудниками различных структур — «Госуслуг», «Роскомнадзора» и «ФСБ». Напуганный омич полностью доверился звонящим и под их контролем перевел на указанный «безопасный счет» 613 тысяч рублей — все свои сбережения. Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников.