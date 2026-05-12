Школы Чебоксар перевели на дистанционное обучение из-за угрозы БПЛА

«В Чебоксарах объявлена опасность атаки БПЛА. Оставайтесь дома. По возможности ограничьте передвижение по городу. Школы будут работать в дистанционном режиме. Детей просим оставить дома», — написал Трофимов в канале на платформе «Макс».
Как уточнил градоначальник, вторая смена сможет приступить к очным занятиям при условии официальной отмены угрозы атаки БПЛА.
«Родителям воспитанников детских садов также рекомендуем сегодня воздержаться от посещения детских садов и по возможности остаться дома», — добавил глава Чебоксар.
