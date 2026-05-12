На железной дороге под Омском три часа убирали сошедший с рельсов вагон

Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента на железной дороге.

Источник: Аргументы и факты

Транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия на железной дороге в Омской области. 11 мая в 23:00 по омскому времени на участке станций Любинская — Драгунская произошел сход цистерны в составе грузового поезда. Цистерна была пустой и не перевозила никаких грузов. Во время схода опрокидывания не произошло. На место был отправлен восстановительный поезд. Работы по устранению аварии завершили в два часа ночи. Движение на участке было восстановлено.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, пострадавших нет. Произошли задержки в движении поездов. Причины произошедшего устанавливаются.