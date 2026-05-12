Хабаровские дачники попали под прицел мошенников

Аккаунты граждан взламывают с помощью ложных ссылок для оплаты штрафов.

Источник: Хабаровский край сегодня

Мошенники обманывают владельцев загородных участков перед стартом дачного сезона. Аферисты от имени Росреестра рассылают уведомления о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Гражданам сообщают о наступлении административной ответственности и возможности оплатить штраф со скидкой. Для этого просят сообщить присланный СМС-код, который используют для взлома аккаунтов жертв на Госуслугах.

В Росреестре напомнили, что привлечению к ответственности за нарушения земельного законодательства предшествуют контрольные мероприятия, о которых собственника уведомляют заранее. Основанием для оплаты штрафа может быть только официальное постановление о назначении административного наказания, подписанное должностным лицом и переданное лично, либо направленное заказным письмом или через Госуслуги.