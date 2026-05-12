Прокуратура проверит ДТП с поездом на станции Пирит в Челябинской области

Поврежден один из 22 вагонов.

Источник: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Сегодня, 12 мая, утром в Карабаше на грузовой железнодорожной станции Пирит произошло ДТП с участием состава из 22 вагонов, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

На путях необщего пользования состав при перестановке наехал на тупиковую призму. В результате повреждена тележка одного из вагонов.

Челябинская транспортная прокуратура проверит соблюдение мер безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Сейчас на участке идут восстановительные работы. На следование других грузовых поездов происшествие не повлияло.