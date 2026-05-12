Написал имя и номер авто на скалах Ыбыкты Сай: жителя Мангистау отправили в СИЗО

Как отметили в пресс-службе ведомства, ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции был выявлен факт нанесения надписей на каменных породах урочища, где мужчина указал свое имя и государственный регистрационный номер автомобиля.
За совершение данного правонарушения сотрудниками полиции был установлен 21-летний житель Мангистау.
«По факту вандализма было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 25 суток ареста. В настоящее время он арестован и помещен в следственный изолятор», — рассказали в ДП Мангистауской области.
В полиции напомнили, что осквернение природных объектов надписями или рисунками, а также объектов историко-культурного наследия и памятников недопустимо и влечет как административную, так и уголовную ответственность.