Шесть человек пострадали в аварии на Казанском шоссе

В аварии травмы получили четыре подростка и двое взрослых.

Шестеро человек пострадали в аварии на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде 11 мая. Об этом сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Газелью», за рулем которой находился 50-летний мужчина. ВАЗ также зацепил «Ладу», которой управлял 34-летний водитель.

В итоге травмы получили четыре подростка и двое взрослых. Всех пострадавших доставили в больницу им. Семашко для оказания медицинской помощи.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что более 40 детей пострадали на дорогах Нижнего Новгорода с начала года.