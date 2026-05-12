Угроза трансграничных пожаров со стороны Украины сохраняется в Беларуси

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Свыше 80 работников лесного хозяйства провели эту ночь на границе с Украиной из-за пожара, сообщил Минлесхоз Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Было задействовано коло 30 единиц техники, а также несколько человек и одна пожарная — от МЧС.

«Сложная пожароопасная обстановка сохраняется в Гомельской области. Наибольшие факторы риска — в Милошевичском лесхозе, где периодически сталкиваются с угрозой трансграничных пожаров со стороны Украины», — отметили в ведомстве.

Министерство констатировало, что на украинской территории, недалеко от белорусской границы, продолжается лесной пожар. Чтобы он не перекинулся в Беларусь, было организовано ночное дежурство.

Лесной пожар в чернобыльской зоне отчуждения на украинской стороне не удается потушить несколько суток. Пока что от территории Гомельской области до основного очага возгорания остается значительное расстояние.

На данный момент во всех областях Беларуси, кроме Гомельской, запретов или ограничений на посещение лесов нет. На Гомельщине запрещено ходить в леса Лельчицкого, Кормянского, Калинковичского, Чечерского, Ветковского, Хойникского, Гомельского, Добрушского, Речицкого, Брагинского и Лоевского районов. В Ельском и Наровлянском действуют ограничения.

По данным МЧС, в минувшие дежурные сутки (с 06:00 11 мая до 06:00 12 мая) в Гомельской области был потушен один лесной пожар на площади 0,09 га в Жлобинском районе.

