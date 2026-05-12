В Иркутской области из окна третьего этажа выпали двое детей

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области из окна третьего этажа выпали двое детей — четырехлетняя девочка и шестилетний мальчик. В момент происшествия они находились дома одни, сообщили в региональном управлении МВД.
Мать детей была на работе, отец ушел в магазин. Мальчик и его сестра забрались на подоконник, облокотились на москитную сетку и выпали. Детей госпитализировали. В настоящий момент прокуратура проводит проверку.
Ранее в Москве четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на втором этаже. Как писал KP.RU, инцидент произошел в Землянском переулке. Ребенка госпитализировали. В момент происшествия взрослых также в квартире не было.
Другой инцидент произошел в Воронеже. Пятилетняя девочка выпала из окна девятого этажа. От полученных при падении травм малышка скончалась на месте.