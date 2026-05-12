Поиск Яндекса
Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Челябинской области стал уголовником, незаконно застрелив косулю

Житель Челябинской области стал уголовником, незаконно застрелив косулю, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Все произошло возле села Париж (Нагайбакский округ).

В суде установлено, что в январе 2026 года мужчина передвигался на снегоходе и, не имея лицензии, отстрелил самку сибирской косули.

«Охотник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом “б” части 1 статьи 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства)», — говорится в комментарии прокуратуры.

Ущерб государству оценили в 200 тыс. рублей. Браконьер признал вину и добровольно возместил ущерб.

По уголовному делу ему назначили штраф в размере 25 тыс. рублей, а ружье конфисковали в доход государства.