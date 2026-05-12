Житель Челябинской области стал уголовником, незаконно застрелив косулю

Все произошло возле села Париж (Нагайбакский округ).
В суде установлено, что в январе 2026 года мужчина передвигался на снегоходе и, не имея лицензии, отстрелил самку сибирской косули.
«Охотник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом “б” части 1 статьи 258 Уголовного кодекса РФ (незаконная охота, совершенная с применением механического транспортного средства)», — говорится в комментарии прокуратуры.
Ущерб государству оценили в 200 тыс. рублей. Браконьер признал вину и добровольно возместил ущерб.
По уголовному делу ему назначили штраф в размере 25 тыс. рублей, а ружье конфисковали в доход государства.