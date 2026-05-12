В Хабаровском крае осудили родителей, убивших дочь с особой жестокостью

В Хабаровском крае суд вынес приговор родителям, истязавшим и убившим свою двухлетнюю дочь с особой жестокостью. Они держали ребенка в коробе и не кормили, пока малышка не погибла от истощения.
Установлено, что родители соорудили короб с крышкой, куда закрывали до двух суток ребенка, чтобы та не мешала им. Девочка не могла двигаться и выпрямиться, ее не кормили либо давали так мало еды и воды, что ребенок погиб от белково-энергетической недостаточности питания тяжелой степени, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Свою вину злоумышленники признали, объяснив, что дочь их раздражала, когда ходила по квартире.
Суд вынес приговор — по 20 лет лишения свободы каждому. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима, женщина — общего.
Приговор в законную силу не вступил.